చైనా వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి చేస్తే కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధం: ట్రంప్

వాషింగ్టన్: కరోనా వ్యాక్సిన్‌ను ఒకవేళ చైనానే ముందుగా అభివృద్ధి చేస్తే చైనాతో కలిసి పనిచేయడానికి కూడా సిద్ధమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు బదులుగా ట్రంప్ ఈ సమాధానమిచ్చారు. అమెరికాకు మంచి ఫలితం దక్కుతుందంటే ప్రపంచంలో ఎవరితోనైనా పనిచేసేందుకు అమెరికా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధిలో అమెరికా పురోగతి సాధిస్తోందని, అనుకున్న సమయం కంటే ముందుగానే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వస్తుందని ట్రంప్ అన్నారు.

US ready to work with China if vaccine developed: Trump