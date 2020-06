ప్రేమ పేరుతో యువతిని మోసం చేసిన యువకుడి అరెస్టు..

హైదరాబాద్: ప్రేమించానని, పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి మోసం చేసిన యువకుడిని ఎస్‌ఆర్ నగర్ పోలీసులు బుధవారం అరెస్టు చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఎపిలోని కాకినాడకు చెందిన వెంకటసురేష్ కుమార్‌కు ఎస్‌ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని యువతితో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారింది. కొద్ది రోజులు ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. వివాహం చేసుకుంటానని సురేష్ చెప్పడంతో యువతి నమ్మింది.

అతడు అడిగినప్పుడల్లా డబ్బులు ఇచ్చింది. వివాహం చేసుకోమని యువతి అడిగినప్పుడల్లా దాటవేస్తూ వస్తున్న సురేష్ చివరికి నగరం నుంచి కాకినాడకు పారిపోయాడు. వివాహం చేసుకునేందుకు నిరాకరించడంతో యువతి ఎస్‌ఆర్ నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. సురేష్‌తో వివాహం చేసి తనకు న్యాయం చేయాలని యువతి కోరుతోంది.

Youth arrested for cheating girl in the name of love