- Advertisement -

అమరావతి: ఒక దేశం, ఒకేసారి ఎన్నికల ప్రతిపాదనకు వైఎస్‌ఆర్‌సిపి ప్రధాన కార్యదర్శి, రాజ్యసభ సభ్యుడు వివిజయసాయి రెడ్డి మద్దతు తెలిపారు. ఈ ప్రతిపాదనలో అనేక సానుకూలతలు ఉన్నాయని, దీని వల్ల వేలాది కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ ధనం ఆదా అవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర అసెంబ్లీలు, లోక్‌సభకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించడంలో సాధ్యాసాధ్యాలను అధ్యయనం చేసేందుకు మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో విజయసాయి రెడ్డి తన అభిప్రాయాలను ఎక్స్(పూర్వ ట్విట్టర్) వేదికగా వ్యక్తం చేశారు.

The concept of One Nation-One Election has many positives most of all it saves thousands of crores. The concept is not new. India had simultaneous General and State elections in 1951-52, 1957, 1962 & 1967. For us in AP, it does not affect us as the Lok Sabha and Assembly…

— Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) September 2, 2023