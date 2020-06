హైదరాబాద్: అమెరికాలోని న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ(ఇడబ్లుఆర్) నుంచి హైదరాబాద్‌కు జూన్ 14న రాత్రి 11 గంటలకు బయల్దేరే ఎ-330 డైరెక్ట్ ప్రైవేట్ చార్టర్ విమానంలో ప్రయాణించదలచిన ప్రవాసులు తమ పేర్లను ఈ కింది లింకు ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చు. యుఎస్-ఇండియా సాలిడాలరిటీ మిషన్ నడుపుతున్న ఈ చార్టర్ విమానానికి అవసరమైన మార్గదర్శకాలతో భారత ఎంబసీ/భారత ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.

న్యూయార్క్ నుంచి హైదరాబాద్‌కు విమాన సర్వీసు వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

A-330 Charter Flight from New York to Hyd on June 14