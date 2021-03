దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ మూవీలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ అలియా భ‌ట్ ఫస్ట్ లుక్ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ టీం అభిమానులకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇవ్వనుంది. ఈ నెల 15న అలియా పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ మూవీ నుంచి ఈ బ్యూటీ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సినిమాలో అలియా సీత పాత్రలో నటిస్తుంది. పిరియాడిక్ డ్రాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజుగా రామ్ చరణ్, కొమరం భీంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే విడుదలై చరణ్, ఎన్టీఆర్ ల ఫస్ట్ లుక్ టీజర్లకు భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. పాన్ ఇండియా సినిమాగా రూపొందుతున్న ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కాగా, ఈ మూవీ దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది.

Alia Bhatt’s first look from ‘RRR’ on March 15