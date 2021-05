రొమాంటిక్ మూడ్ లో అల్లు శిరీష్, అను ఎమ్మాన్యుయేల్..

స్టైలీష్ స్టార్ అల్లుఅర్జున్ సోదరుడు అల్లు శిరీష్, హీరోయిన్ అను ఎమ్మాన్యుయేల్ జంటగా ఓ కొత్త చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. రొమాంటిక్ ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు రాకేష్ శశి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తున్నాడు. ఆదివారం అల్లు శిరీష్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ చిత్రయూనిట్ ఈ మూవీ టైటిల్ తోపాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్స్ ను విడుదల చేసింది. ఈ మూవీకి ‘ప్రేమ కాదంట’ అనే టైటిల్ ను ఫిక్స్ చేశారు. ఇక విడుదలైన రెండు పోస్టర్స్ కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ మూవీతో సూపర్ హిట్ కొట్టాలని అల్లు శిరీష్ బాగానే కష్టపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

#PremaKadanta it is…💞 A romantic take on modern day love story!

Presenting you the first look of @AlluSirish

& @ItsAnuEmmanuel 🤩

Birthday Wishes to #AlluSirish 🥳#AlluAravind @rakeshsashii @GA2Official #HBDAlluSirish pic.twitter.com/G5eqSJ11OP

— Geetha Arts (@GeethaArts) May 30, 2021