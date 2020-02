న్యూఢిల్లీ: అమితాబ్ బచ్చన్ పట్ల, ఆయన కుటుంబం పట్ల తన అతిప్రవర్తనకు చింతిస్తున్నానని సమాజ్‌వాది పార్టీ మాజీ నేత అమర్ సింగ్ తెలిపారు. మంగళవారం ఆయన ట్విట్టర్ ద్వారా ఒక ప్రకటన చేస్తూ ఈ రోజు తన తండ్రి వర్ధంతి రోజని, అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి తనకు ఒక సందేశం వచ్చిందని తెలిపారు. తాను జీవన్మరణ పోరాటం సాగిస్తున్న ఈ దశలో అమితాబ్, ఆయన కుటుంబం పట్ల తాను గతంలో చేసిన అతిప్రవర్తనకు చింతిస్తున్నానని అమర్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. వారికి ఆ దేవుడి ఆశీస్సులు కలగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. కొద్ది రోజుల క్రితం కిడ్నీ వ్యాధి కారణంగా జీవన్మరణ పోరాటాన్ని సాగిస్తున్నట్లు అమర్ సింగ్ వెల్లడించారు.

కొన్నేళ్ల క్రితం అమితాబ్‌కు, తనకు మధ్య స్నేహసంబంధాలు దెబ్బతిన్న విషయాన్ని తన తాజా ట్వీట్‌లో అమర్ ప్రస్తావించారు. గతంలో ఆమితాబ్‌పై అమర్ సింగ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ మధ్య స్నేహానికి స్వస్తిచెప్పాలన్నది అమితాబ్ నిర్ణయమేనని ఆయన అప్పట్లో చెప్పారు. అమితాబ్, ఆయన భార్య జయా బచ్చన్ వేర్వేరుగా ఉంటున్నారని 2017లో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వూలో అమర్ సింగ్ చెప్పారు. తాను అమితాబ్‌ను కలుసుకోవడానికి పూర్వమే ఆ దంపతులు విడివిడిగా ఉంటున్నారని, అమితాబ్ ప్రతీక్షలో నివసిస్తుండగా జయా బచ్చన్ జనక్ అనే మరో బంగళాలో ఉంటున్నారని అమర్ చెప్పారు.

అంతేగాక ఐశ్వర్యా బచ్చన్‌కు, జయా బచ్చన్‌కు మధ్య కూడా ఏదో సమస్య ఉన్నట్లు ఊహాగానాలు సాగుతున్నాయని, దానికి తాను కారణం కాదని అమర్ ఆ ఇంటరూలో వ్యాఖ్యానించారు. జయా బచ్చన్‌కు సమాజ్‌వాది పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం ఇవ్వవద్దని తనను అమితాబ్ బచ్చనే స్వయంగా హెచ్చరించినట్లు అమర్ సింగ్ వెల్లడించారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను అప్పట్లో అమితాబ్ పట్టించుకోలేదు. అమర్ తనకు స్నేహితుడని, తనకు తోచినట్లు ఆయన మాట్లాడవచ్చని మాత్రం వ్యాఖ్యానించారు.

