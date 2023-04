- Advertisement -

జైలునుంచి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తుండగా కాల్చి చంపిన

దుండగులు కాల్పుల్లో సోదరుడూ మృతి

ప్రయాగ్‌రాజ్: ఉత్త్రప్రదేశ్‌లో సంచలనం సృష్టించిన ఉమేశ్‌పాల్ హ త్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న గ్యాంగ్‌స్టర్ అతీక్ అహ్మద్ హత్యకు గురయ్యాడు. జైలునుంచి మెడికల్ చెకప్ కోసం ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తుండగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. కాల్పుల్లో అతీక్‌తో పాటుగా అతని సోదరుడు అష్రఫ్ కూడా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. మీడియా వ్యక్తులు పోలీసులు తీసు కు వెళ్తున్న ఈ ఇద్దరినీ ఫాలో అవుతుండడంతో కాల్పుల ఘటన కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది. మెడికల్ కాలేజి సమీపంలో అతీక్ మీ డియాతో మాట్లాడుతుండగానే దుండగులు అత్యంత సమీపంనుం చి వారిపై కాల్పులు జరపడంతో ఇద్దరూ నేలపై పడిపోయారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead by assailants while interacting with media.

(Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/PBVaWji04Q

— ANI (@ANI) April 15, 2023