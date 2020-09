బిల్ గేట్స్ తండ్రి విలియమ్ గేట్స్ కన్నుమూత

వాషింగ్టన్: మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ ఇంట విషాదం నెలకొంది. ఆయన తండ్రి విలియమ్ గేట్స్ (94) సోమవారం కన్నుమూశారు. కుటుంబసభ్యుల మధ్యే ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారని బిల్ గేట్స్ వెల్లడించారు. గత కొంత కాలంగా ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందని బిల్ గేట్స్ పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జీవితంలో తప్పకుండా జరిగే రోజు కోసం తామంతా మానసికంగా సిద్ధమయ్యామని ఆయన తెలిపారు. తన తండ్రిని ఎంతగా మిస్ అవుతామో మాటల్లో చెప్పలేమన్నారు. ఆయనకు ఉన్న మేధస్సు, ఉదారత, గొప్ప భావాలతో తన తండ్రి ఎందరినో ప్రభావితం చేశారని బిల్ గేట్స్ పేర్కొన్నారు. తనపై కూడా తన తండ్రి ప్రభావం ఎంతో ఉందని చెప్పారు. అసలైన బిల్ గేట్స్ తన తండ్రేనని సూచించారు. విలియం గేట్స్ మృతి పట్ల పలువురు సంతాపం ప్రకటించారు.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb

— Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020