హైదరాబాద్: తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు గోషామహల్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే, సస్పెండ్ అయిన బీజేపీ నేత రాజాసింగ్ భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్‌ఎస్)పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌లో షేర్ చేసిన వీడియో సందేశంలో, ఇతర నియోజకవర్గాల ముస్లిం ఓటర్లను గోషామహల్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా బిఆర్ఎస్ నాయకులు తనపై కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. ధూల్‌పేట్, బేగంబజార్, గన్‌ఫౌండ్రీ, జాంబాగ్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ ఎన్‌రోల్‌మెంట్‌లు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.

గోషామహల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని ఓటర్లు సెప్టెంబర్ 2,3 తేదీల్లో బూత్‌కు వచ్చి ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేర్లను సరిచూసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థించారు. 18 ఏళ్లు నిండిన వారు కూడా కొత్త ఓటరు ఐడీ కోసం నమోదు చేసుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు. రాజా సింగ్ సస్పెన్షన్‌ను బీజేపీ ఇంకా ఉపసంహరించుకోలేదు. తెలంగాణలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు రాజా సింగ్ నిరంతరం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ, బీజేపీ మాత్రం ఆయన సస్పెన్షన్‌ను ఇంకా ఉపసంహరించుకోలేదు.

అంతకుముందు మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, త్వరలో బీజేపీ తన సస్పెన్షన్‌ను రద్దు చేస్తుందని, తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాను గోషామహల్ నియోజకవర్గం నుంచి కాషాయ పార్టీ టిక్కెట్‌పై పోటీ చేస్తానని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, తన సస్పెన్షన్‌ను ఉపసంహరించుకోకూడదని బీజేపీ నిర్ణయించుకుంటే తాను హిందూ రాష్ట్రం కోసం పని చేస్తానని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. వచ్చే తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాను ఏ ‘సెక్యులర్’ పార్టీలో చేరబోనని, స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయనని స్పష్టం చేశారు.

Please visit your booth on the 2nd and 3rd of this month to verify your name on the voter list. In the previous election, approximately 45,000 individuals had their names removed from the list in our #Goshamahal Constituency.

Exercise your rights by ensuring your name is… pic.twitter.com/7yarEF0hoo

— Raja Singh (@TigerRajaSingh) September 1, 2023