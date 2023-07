మూత్రం బాధితుడి కాళ్ళు కడిగి సన్మానించిన మధ్యప్రదేశ్ సిఎం.. (వీడియో)

- Advertisement -

భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, మూత్రం బాధితుడి కాళ్ళు కడిగి సన్మానించారు. ఇటీవల సిద్ధి జిల్లాలో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన నాయకుడు ప్రవేశ్ శుక్లా, ఓ గిరిజన వ్యక్తి మీద మూత్రం పోస్తూ పైశాచికంగా వ్యవహరించిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.

ఈ వీడియోను ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌కు ట్యాగ్ చేస్తూ.. సదరు వ్యక్తిపై, బిజెపిపై తీవ్ర స్థాయిలో నెటిజెన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన సిఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, ఆ ఆదివాసి వ్యక్తిని తన నివాసానికి పిలుపించుకుని అతని కాళ్లను కడిగి సన్మానించారు. ఆదివాసీపై మూత్ర విసర్జన చేసి పైశాచికంగా వ్యవహరించిన ప్రవేశ్ శుక్లాపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో అధికారులు అతని ఇంటిని కూల్చివేశారు.

