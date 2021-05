ఢిల్లీలో మరో 19,832 కరోనా కేసులు

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో కరోనా ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. గడిచిన 24గంటల్లో 19,832 మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది. మరో 341 మంది బాధితులు కరోనాతో మృతి చెందారు. అదే సమయంలో 19,085 మంది కోలుకున్నారు. ఢిల్లీలో ఇప్పటివరకు 18,739 మంది కరోనాతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఢిల్లీలో ప్రస్తుతం 91,035 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. 11,83,093 మంది కరోనాతో కోలుకుని ఇళ్లకు చేరుకున్నారు. అటు, దేశంలో గత కొన్ని రోజుల నుంచి రోజుకు మూడు వేలకు పైగా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. రోజువారీ కరోనా కేసులు 4.14 లక్షలపైగా నమోదవుతున్నాయి.

Delhi reports 19,832 new #COVID19 cases, 19,085 recoveries and 341 deaths in the last 24 hours.

Total cases 12,92,867

Total recoveries 11,83,093

Death toll 18,739

Active cases 91,035 pic.twitter.com/M1D7y35YJh

— ANI (@ANI) May 7, 2021