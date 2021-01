యాక్షన్ హీరో గోపీచంద్, దర్శకుడు మారుతి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా రానుంది. గీతా ఆర్ట్ 2, యువి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌లలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. ఈ బ్యానర్‌లలో మారుతి తెరకెక్కించిన భలే భలే మగాడివోయ్, ప్రతిరోజూ పండగే చిత్రాలు సూపర్ హిట్స్‌గా నిలిచాయి. ఇప్పుడు గోపీచంద్, మారుతి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమాను ప్రకటించారు. త్వరలో ఈ నూతన చిత్రం ప్రారంభం కానుంది. ఒక పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ఫిల్మ్‌మేకర్స్ తెలిపారు.

Happy to begin 2021 with positivity

And my next with Macho Hero @YoursGopichand garu

Happy to work with my friends @GA2Official @UV_Creations again hope this Time also it works😎

Happy new year to all ❤️

Need all ur blessings ENTERTAINMENT assured 😉🎥🎞️

Title & 1st look soon pic.twitter.com/lsmN5V9Fl5

— Director Maruthi (@DirectorMaruthi) January 7, 2021