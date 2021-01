బుడతడి విన్యాసాలకు కెటిఆర్ ఫిదా

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: ఓ బుడతడి విన్యాసాలు రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమలు, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి, టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారకరామారావును అమితంగా ఆకట్టుకుంది. మట్టిలో మాణిక్యం అనే మాటకు అచ్చుసరిపోయే ఈ కుర్రాడి జిమ్మాస్టిక్స్ విన్యాసాలను టిఆర్‌ఎస్ కార్యకర్త పుట్ట విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి కెటిఆర్‌కు ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేయగా కెటిఆర్ స్పందించారు ఈ అబ్బాయి విన్యాసాలను చూసిన కెటిఆర్ ఎవరీ అబ్బాయి అంటూ ఆశ్యర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఓలింపిక్ మెడలిస్టు తర్ఫీదులో ఉన్నాడంటూ ప్రశంసించారు. కుర్రాడు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవాడు, వివరాలను తెలపాలని కోరారు. అమమోఘమైన ప్రతిభావండుడికి మద్దతు ఇవ్వాలంటూ కెటిఆర్ చేసిన పోస్టుతో సోషల్ మీడియాలో ఈ ట్విట్టర్ సందడి చేస్తుంది.

Wow 🤩 an Olympic medalist in the making

Is he from Telangana or elsewhere in India? Would love to support this amazing talent https://t.co/tCeatdjxEB

— KTR (@KTRTRS) January 24, 2021