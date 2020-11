హైదరాబాద్ : న్యూజిలాండ్ ప్రధానమంత్రి జసిండా ఆర్డెర్న్ ఇటీవలే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. న్యూజిలాండ్‌ ప్రధానమంత్రి జెసిండా ఆర్డెర్న్‌ కేబినెట్‌లో మంత్రిగా బాధ్యతలను చేపట్టనున్న భారతీయ సంతతికి చెందిన ప్రియాంకా రాధాకృష్ణన్‌కు మంత్రి కెటిఆర్‌ అభినందనలు తెలిపారు. ప్రధాని జెసిండా మంత్రివర్గంలో చేరనున్న ప్రియాంకకు అభినందనలు అంటూ ఆయన సోమవారం ట్వీట్‌​ చేశారు. న్యూజిలాండ్‌ దేశంలో ఈ స్థాయికి ఎదిగిన తొలి భారతీయురాలు అంటూ కెటిఆర్‌‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అలాగే తాజా ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన జెసిండాను కూడా ఆయన అభినందించారు. ప్రియాంక రాధాకృష్ణ‌న్ స్వస్థలం కేరళలోని ఎర్నాకుళం జిల్లా పరవూర్‌. రామన్ రాధాకృష్ణన్, ఉషా దంపతులకు ఆమె జన్మించారు. అనంతరం ఆ కుటుంబం చెన్నైలో స్థిరపడింది. ప్రియాంకా విద్యాభ్యాసం సింగపూర్, న్యూజిలాండ్‌లో కొనసాగింది. ఆ తర్వాత ఆమె క్రైస్ట్‌చర్చ్‌కు చెందిన రిచర్డ్‌సన్ ను వివాహమాడింది. 2004 నుండి లేబర్ పార్టీలో చురుకైన పాత్రను పోషించారు. 2017లో తొలిసారిగా న్యూజిలాండ్ పార్లమెంటులో ప్రవేశించిన ప్రియాంక, వారసత్వ శాఖకు పార్లమెంటరీ ప్రైవేట్ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు.

Many congratulations to our friend @priyancanzlp on being appointed as Minister in the New Zealand Govt👍

Priyanca Radhakrishnan is the first Indian to be elevated to this position in NZ; My compliments to Prime Minister @jacindaardern on her fabulous leadership & poll victory👏 pic.twitter.com/3Xmqt97zui

— KTR (@KTRTRS) November 2, 2020