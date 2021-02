హైదరాబాద్: జిహెచ్‌ఎంసి మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్‌గా ఇద్దరు మహిళలు ఎన్నిక కావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని టిఆర్‌ఎస్ ఎంఎల్‌సికవిత అన్నారు. మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికపై ఆమె మాట్లాడుతూ, ఇద్దరు టిఆర్‌ఎస్ పార్టీ నుంచి ఎన్నక కావడం శుభపరిణామమని అన్నారు. కౌన్సిల్ మంచిగా నడవడం, హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో మహిళల పాత్ర ఉంటుందని అన్నారు. టిఆర్‌ఎస్ పార్టీ మహిళల పక్షపాతి అని మరొకసారి రుజువైందన్నారు.

MLC Kavitha said it is very happy to elect women