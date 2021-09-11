హైదరాబాద్: యంగ్ హీరో నిఖిల్, మళయాల బ్యూటీ అనుపమ పరమేశ్వరన్ జంటగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ’18 పేజెస్’. వినాయక చవిత పురస్కరించుకొని మూవీ మేకర్స్ ప్రేక్షకులను సర్ప్రైజ్ చేశారు. ఈ మూవీ నుంచి అనుపమకు సంబంధించిన ఓ చిన్న గ్లిమ్స్ ను విడుదల చేశారు. ఇది ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కథ, స్క్రీన్ప్లే అందించిన ఈ మూవీని రొమాంటిక్ ఎంటర్ టైనర్గా ‘కుమారి 21 ఎఫ్’ ఫేమ్ డైరెక్టర్ సూర్యప్రతాప్ తెరకెక్కిస్తున్నాడు.అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో బన్నీ వాసు నిర్మిస్తున్నారు.
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— Geetha Arts (@GeethaArts) September 10, 2021
Nandini First Look motion poster from ’18 Pages’