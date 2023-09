- Advertisement -

డల్లాస్: టిడిపి అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టును ఖండిస్తూ అమెరికాలోని డల్లాస్‌లో తెలుగు ప్రజలు నిరసన తెలిపారు. చంద్రబాబుకు మద్దతుగా రెండు వేల మంది తెలుగు ప్రజలు నిరసనలో పాల్గొన్నారు. న్యాయం కావాలి-చంద్రబాబు విడుదల కావాలంటూ నినాదాలు చేశారు. డల్లాస్ వీధుల్లో నల్ల దుస్తుల్లో భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు.

చంద్రబాబు అరెస్టును ఖండిస్తూ ఐటి ఉద్యోగులు నిరసన తెలిపారు. మణికొండలో ఐటి ఉద్యోగులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. రాయదుర్గం పోలీసులు నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గచ్చిబౌలిలో సీనియర్ సిటీజన్స్, వాకర్స్ ఆధ్వర్యంలో బొటానికల్ గార్డెన్‌లో నిరసన తెలిపారు.

Neary 2k members attended in protests against #Chandrababu arrest

This one of the biggest in USA#Dallas#ChandrababuArrest pic.twitter.com/4lEw6CeUv3

— Gulte (@GulteOfficial) September 17, 2023