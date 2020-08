తెలంగాణకు వర్ష సూచన..

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్ దానిని ఆనుకకుని ఉన్న తూర్పు రాజస్థాన్ ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం కొనసాగుతోందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీనికి అనుబంధంగా 7.6 కి.మీ ఎత్తు వరకు ఉపరితలం ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. ఇది ఎత్తుకు వెళ్లే కొద్దీ నైరుతి దిశ వైపునకు వంపు తిరిగి ఉందని తెలిపింది. ఉత్తర, దక్షిణ ద్రోణి రాయలసీమ నుంచి దక్షిణ తమిళనాడు వరకు 1.5 కి.మీ ఎత్తు వరకు కొనసాగుతోందని వివరించింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో సోమవారం తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

Rainfall warning in Telangana for next one day