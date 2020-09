తెలంగాణలో మూడు రోజులపాటు వర్షాలు..

హైదరాబాద్: అరేబియా సముద్రప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం బలహీనపడిందని, ఈ నెల 13న బంగాళఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనున్నట్లు పేర్కొంది. దీంతో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో రానున్న మూడు రోజులపాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురువనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇక, ఉత్తర కోస్తాలో రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నాయని, దక్షిణ కోస్తాంధ్రలోనూ రెండు రోజులపాటు ఓ మోస్తరు వానలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే, రాయలసీమలో కూడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

Rains in Several areas of Telangana for next 3 days