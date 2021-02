క్రేజీ కాంబోలో మూవీ

దక్షిణాది అగ్ర దర్శకుడు శంకర్, మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్ కాంబినేషన్‌లో ఓ భారీ సినిమా రూపొందనుంది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నారు. శంకర్ దర్శకత్వంలో తాను సినిమా చేస్తున్నట్లు రామ్ చరణ్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. చరణ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్‌ని ఖరారు చేస్తూ… దర్శకుడు శంకర్ సినిమాలో తాను భాగం అవుతున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని పేర్కొన్నాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ పాన్ ఇండియా మూవీని నిర్మిస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు. ఇది ఎస్‌విసి బ్యానర్‌లో దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్న 50వ సినిమా కాగా రామ్‌చరణ్ కెరీర్‌లో 15వ సినిమా. ఇక శంకర్ శైలిలోనే సామాజిక ఇతివృత్తం నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతుందని తెలిసింది. ఆర్.ఆర్.ఆర్, ఆచార్య సినిమాలు పూర్తయిన వెంటనే శంకర్, – చరణ్ కాంబోలో మూవీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Excited to be a part of Shankar Sir's cinematic brilliance produced by Raju garu and Shirish garu. Looking forward to #RC15 ! @shankarshanmugh @SVC_official #SVC50 pic.twitter.com/SpjOkqyAD4 — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) February 12, 2021

Ram Charan to team up with Director Shankar