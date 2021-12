డిసెంబర్ 31న రానా ‘1945’..

హైదరాబాద్: దగ్గుబాటి రానా ప్రధానపాత్రలో తమిళంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మడై తిరందు’. బ్రిటీష్ వారి పాలనాకాలం నేపథ్యంలో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా తెలుగులోనూ మేకర్స్ విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ‘1945’ పేరుతో తెలుగులో సి.కళ్యాణ్ డిసెంబర్ 31న థియేటర్స్ లో విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారరు. సత్యశివ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో రెజీనా కసండ్రా, సత్యరాజ్, నాజర్ తదితరులు ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. యువన్ శంకర్ రాజా ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

A Fierce soldier's fight against the British. 💥🇬🇧 @RanaDaggubati 's Period drama #1945Movie releasing in theaters on Dec 31st. 🔥

Written and directed by #SatyaSiva#1945OnDec31st @thisisysr #AnanthaSriram #CKalyan @CKEntsOffl pic.twitter.com/4X9BjB4hdz

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 9, 2021