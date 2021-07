ఆదివారం నుంచి పనిచేయనున్న రేషన్ దుకాణాలు

హైదరాబాద్ : నగంరంలోని రాష్ట్ర డేటా సెంటర్‌లో యుపిఎస్‌ను ఆధునీకరిస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ఆన్ లైన్ సేవలు నిలిపివేసిన నేపథ్యంలో రేషన్ కార్డుదారులకు చౌకధర దుకాణాల ద్వారా నిత్యావసరాల వస్తువుల పంపిణీని కూడా శుక్రవారం ఉదయం నుండి శనివారం వరకు నిలిపివేశారు. యధావిధిగా ఆదివారం నుండి రేషన్ పంపిణీ ప్రక్రియ తిరిగి ప్రారంభించండం జరుగుతుంది. సాంకేతిక కారణాలతో జరుగుతున్న అంతరాయానికి రేషన్ లబ్దిదారులు ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్ అనిల్ కుమార్ శుక్రవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో విజ్ఞప్తి చేశారు.

Ration shops will be open from Sunday in telangana