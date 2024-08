ఉక్రెయిన్ పై రష్యా దాడులు

- Advertisement -

కీవ్: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా భారీ క్షిపణి , డ్రోన్ దాడులని ప్రారంభించిందని ఉక్రెయిన్ మిలటరీ సోమవారం తెలిపినట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది. రష్యా వైమానిక దాడులు జరగొచ్చన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో రాజధాని కైవ్‌లో కనీసం ఏడు పేలుళ్లు వినిపించాయని AFP తెలిపింది.

ఈ దాడిలో ముగ్గురు వ్యక్తులు మరణించారు. పశ్చిమ లుట్స్క్, తూర్పు డ్నిప్రో , దక్షిణ జపోరిజ్జియా ప్రాంతాలలో ఈ మరణాలు రిపోర్టయ్యాయి.

Kyiv and other Ukrainian cities were attacked by ballistic missiles, cruise missiles and drones. Very loud explosions were heard.

One person killed in Lutsk, at least one killed in Dnipropetrovsk region.

Power outages in different areas.

📹: Kyiv subway working as a shelter https://t.co/5jmRo8ENuF pic.twitter.com/vRwtP20050

