హీరో విజయ్ కు రూ.1 లక్ష జరిమానా

చెన్నై: ప్రముఖ తమిళ నటుడు విజయ్ కు రూ.లక్ష జరిమానా పడింది. మద్రాస్ కోర్టు హీరో విజయ్ కు రూ.లక్ష జరిమానా విధిస్తూ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇంగ్లండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న తన లగ్జరీ కారుపై ప్రవేశ పన్ను మినహాయింపు కోరుతూ నటుడు 2012 లో దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్‌ను కోర్టు వేసింది. పన్ను మినహాయింపుపై విజయ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను కోర్టు కొట్టివేసింది. రీల్ హీరోలు పన్ను కట్టేందుకు వెనుకాడుతున్నారని మద్రాస్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. రోల్స్ రాయిస్ కారును ఇంగ్లాండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నారు.

Madras High Court criticises Tamil actor Vijay, says, reel heroes are hesitating to pay taxes

The court dismisses a writ petition filed by the actor in 2012 seeking exemption of entry tax on his luxury car imported from England. Court imposes fine of Rs 1 lakh on him. pic.twitter.com/RtBia4GeuV

— ANI (@ANI) July 13, 2021