ఏప్రిల్ 9న వస్తున్న ‘వకీల్ సాబ్’..

పవర్‌స్టార్ పవన్‌కళ్యాణ్ సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న చిత్రం ‘వకీల్ సాబ్’. ఇది హిందీ ‘పింక్’ చిత్రానికి తెలుగు రీమేక్‌గా రానుంది. వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని బోనీ కపూర్ సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్ రాజు, శిరీష్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదలైన టీజర్ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. ఈ క్రమంలో పవన్‌కళ్యాణ్‌ని స్క్రీన్‌పై ఎప్పుడెప్పుడా చూద్దామా అని ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు చిత్ర యూనిట్ అదిరిపోయే న్యూస్ అందించింది.

‘వకీల్ సాబ్’ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్‌కి సంబంధించిన ఓ పోస్టర్‌ని కూడా విడుదల చేశారు. పవన్ లాయర్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శృతిహసన్ ఆయనకు జోడీగా నటించింది. నివేధా థామస్, అంజలి, అనన్య, ప్రకాష్‌రాజ్ ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

The POWER is set to unleash on the BIG SCREEN🔥⭐

Get ready for Power Star @PawanKalyan’s #VakeelSaab in theatres from April 9, 2021.#VakeelSaabOnApril9th#SriramVenu @shrutihaasan @i_nivethathomas @yoursanjali @AnanyaNagalla @SVC_official @BayViewProjOffl @MusicThaman pic.twitter.com/K5GGIAXIrX

— Boney Kapoor (@BoneyKapoor) January 30, 2021