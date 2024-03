- Advertisement -

ప్రముఖ నటి వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌ త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కబోతుంది. అంతేకాదు.. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నిశ్చితార్థం కూడా చేసుకుంది. బాయ్ ఫ్రెండ్ గ్యాలరీస్ట్‌ నికోలాయి సచ్‌దేవ్‌తో ఎవరకీ తెలియకుండా సీక్రెట్ గా వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది సన్నిహితుల సమక్షంలో శనివారం ముంబయిలో వీరి నిశ్చార్థం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నికోలాయి సచ్‌దేవ్‌తో వరలక్ష్మికి 14 ఏళ్లుగా పరిచయం ఉందట. వీరి నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Varalaxmi Sarathkumar gets engaged to Nicholai Sachdev. Congratulations to the couple and wishing a happy journey together ahead in life. @varusarath5 #VaralaxmiEngagement pic.twitter.com/bb5Drb7IKD

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) March 2, 2024