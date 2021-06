రాష్ట్రంలో కొత్తగా 1,771 కరోనా కేసులు

హైదరాబాద్: తెలంగాణలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు తగ్గుతున్నాయి. కొత్తగా 1,771 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. తాజాగా మరో 13 మరణాలు సంభవించాయి. ఇప్పటివరకు 3469 మందిని కరోనా కబలించింది. రాష్ట్రంలో కరోనా నుంచి కోలుకుని 2,384 మంది బాధితులు కోలుకున్నారు. దీంతో మొత్తం కరోనా కేసులు సంఖ్య 6,02,089కి చేరింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం 22,133 కరోనా యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. గత 24 గంటల వ్యవధిలో 1,20,525 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఇప్పటివరకు 5,76,487 మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. కొత్తగా నమోదైన కేసుల్లో జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో 171, నల్లొండ జిల్లాలో 157, ఖమ్మం జిల్లాలో 149, భద్రాద్రి జిల్లాలో 107, మేడ్చల్ జిల్లాలో 104 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

Telangana reports 1771 new #COVID19 cases, 2384 recoveries and 13 deaths in the last 24 hours.

Total cases 6,02,089

Total recoveries 5,76,487

Death toll 3469

Active cases 22,133 pic.twitter.com/KOVcWNn5ce

— ANI (@ANI) June 12, 2021