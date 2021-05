బావిలో పూడిక తీస్తుండగా ప్రమాదం: ముగ్గురు మృతి

సూరజ్‌పూర్: ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలోని సూరజ్‌పూర్ జిల్లాలో ఆదివారం విషాదం చోటుచేసుకుంది. మట్టిపెల్లలు పడి ముగ్గురు కార్మికులు మృత్యువాతపడ్డారు. బావిలో పూడిక తీస్తుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ… రెండు మృతదేహాలను గుర్తించామని, మూడవ దానికోసం గాలిస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు.

Chhattisgarh | 3 labourers died after they got trapped in a borewell due to mudslide in Surajpur district.

We have recovered two bodies from the borewell. Search for third body is on: District collector, Gaurav Kumar pic.twitter.com/AI1LOSRQSN

