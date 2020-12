జక్కన్నను కలిసిన అలియాభట్..

బాలీవుడ్ యంగ్ బ్యూటీ అలియా భట్ ఎట్టకేలకు ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రబృందంతో కలిసింది. ఆదివారం ముంబై ఎయిర్ పోర్టు నుంచి హైదరాబాద్ కు చేరకున్న అలియాకు చిత్రయూనిట్ సాదరస్వాగతం పలికింది.ఇటీవల మ‌హాబ‌లేశ్వ‌ర్ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసుకున్న ఈ సినిమా హైదరాబాద్ లో మరో షెడ్యూల్ జ‌రుపుకోనుంది.ఇందులో అలియాపై కొన్ని సన్నివేశాలతోపాటు రామ్ చరణ్-అలియా జోడీపై మరికొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారు. కాగా, షూటింగ్ కు ముందు అలియా జక్కన్నను కలుసుకుంది. ఈ సందర్భంగా తీసిన ఫోటలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇక, ఈ చిత్రంలో సీత పాత్ర పోషిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

Beautiful and talented actress #AliaBhatt joins #RRRMovie shoot from today. She plays the role of #Sita in the film.@ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies pic.twitter.com/ToHK3CeQRY

— BARaju (@baraju_SuperHit) December 7, 2020