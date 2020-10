మధుర: యోగా గురువు బాబా రామ్‌దేవ్ కు త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఏనుగుపై కూర్చుని భ్రమరీ ప్రాణాయామం చేస్తుండగా పడిపోయాడు. ఈ ఘటన మధుర మహావన్ లోని రామనారెటి ఆశ్రమంలో చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయనకు ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. దీంతో అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రామ్‌దేవ్ ఏనుగు వెనుక భాగంలో కూర్చొని యోగా చేస్తున్నాడు. ఏనుగు కదిలినప్పుడు రామ్‌దేవ్ కిందపడిపోయారు. ఆపై తనంతట తనే లేచి, నిర్వాహకులపై అసహనాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఆసక్తికర కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Baba ramdev fell off from an elephant 😯 while doing yoga🧘on it , has sustained severe injuries in spine. #GetWellSoon #BabaRamdev pic.twitter.com/9SJYXTBOb8

— Niharika Dutta (@DuttNiharika) October 13, 2020