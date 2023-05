ఢిల్లీలో బిఆర్ఎస్ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన సిఎం కెసిఆర్

- Advertisement -

ఢిల్లీలో బీఆర్ఎస్ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని పార్టీ అధినేత, సీఎం కేసీఆర్ గురువారం ప్రారంభించారు. ఢిల్లీ వసంత్ విహార్ లో 1500 గజాల స్థలంలో 3 అంతస్తుల్లో బిఆర్ఎస్ కార్యాలయాన్ని నిర్మించారు. పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవంలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపిలు, ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు.

BRS Party President, CM Sri KCR inaugurated the BRS Party Office in New Delhi. pic.twitter.com/eSaQVF1La0

— BRS Party (@BRSparty) May 4, 2023