న్యూఢిల్లీ : ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో కొవిడ్ టీకాలకు సంబంధించి కొవిషీల్డ్ టీకా రూ.780, కొవాగ్జిన్ టీకా రూ.1,410 ల వరకు ధర వసూలు చేయవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అలాగే రష్యా టీకా స్పుత్నిక్ వి ధర 1,145 గా నిర్ణయించింది. ఇంత ఎక్కువగా ధరలు నిర్ణయించడం కేవలం లాభార్జనకే అన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో సర్వీస్ ఛార్జీలు రూ.150 కు మించి లేకుండా చూడాలని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం సూచించింది. కరోనా వైద్య చికిత్సలకు సంబంధించి ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని కూడా సూచించింది. ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.

Covishield at Rs 780 and Covaxin at Rs 1410