హనుమ విహారికి మంత్రి కెటిఆర్ సత్కారం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ హనుమ విహారి సోమవారం ప్రగతిభవన్‌లో రాష్ట్ర ఐటి శాఖ మంత్రి కె.టి.రామారావును మర్యాద పూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. విహారితో పాటు భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్లు క్రిష్ణప్రియ, తరుణ్ కోనాలు కూడా మంత్రి కెటిఆర్‌ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా కెటిఆర్ విహారితో సహా షట్లర్లను సత్కరించారు. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో టెస్టులో అసాధారణ బ్యాటింగ్‌తో భారత్‌ను ఓటమి నుంచి కాపాడిన విహారిని మంత్రి అభినందించారు. రానున్న రోజుల్లో ఇలాగే రాణించాలని ఆకాంక్షించారు. అంతేగాక అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్‌లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న క్రిష్ణప్రియ, తరుణ్ కోనాలను కూడా మంత్రి అభినందించారు. ఈ ముగ్గురిని మంత్రి కెటిఆర్ షలువతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ కశిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి కూడా పాల్గొన్నారు.

It was a pleasure meeting you and having a conversation about cricket sir.@KTRTRS pic.twitter.com/SyYB64HAGG

— Hanuma vihari (@Hanumavihari) January 18, 2021