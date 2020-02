నాగపూర్: హీరో వెంకటేష్ నటించిన దృశ్యం సినిమా స్ఫూర్తితో కొందరు వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తిని హత్య చేసి శవాన్ని పూడ్చిపెట్టిన సంఘటన మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్‌లో చోటుచేసుకుంది. ఈ సినిమాను హిందీలో అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా పునర్నిర్మించారు. దాన్ని చూసిన ముగ్గురు వ్యక్తులు అదే సినిమాలో చూపించిన తరహాలో ఒక వ్యక్తిని చంపి అతని మోటారు సైకిల్‌తో సహా పూడ్చిపెట్టారు. హల్దీరామ్ కంపెనీలో ఎలెక్ట్రిషిన్ పనిచేసే 32 ఏళ్ల పంకజ్ దిలీప్ గిరంకర్ శవాన్ని ఇక్కడి కాప్సీ ప్రాంతంలోని ఒక దాబా వెనుక పెరట్లో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం..గిరంకర్ భార్యతో దాబా యజమాని అమరీందర్ అలియాస్ లల్లూ జోగేంద్రసింగ్ ఠాకూర్‌కు గత కొంతకాలంగా అక్రమ సంబంధం కొనసాగుతోంది.

తన భార్యను దూరంగా ఉంచేందుకు గిరంకర్ కొద్ది రోజుల క్రితం పొరుగున ఉన్న వార్ధా జిల్లాకు మార్చాడు. డిసెంబర్ 28న గిరంకర్ మోటారు సైకిల్‌పై దాబాకు వచ్చి తన భార్యతో అక్రమ సంబంధం నిలిపివేయాలని ఠాకూర్‌ను హెచ్చరించాడు. మాటామాటా పెరిగి వారి మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. సుత్తితో గిరంకర్ తలపై ఠాకూర్ కొట్టడంతో అతడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు. తన దాబాలోని వంటమనిషి, మరో సహాయకుడి సాయంతో శవాన్ని ఒక స్టీలు డ్రమ్ములో దాచిన ఠాకూర్ సాక్షాన్ని రూపుమాపేందుకు కుట్రపన్నాడు. ఒక వ్యక్తిని పిలిపించి దాబా వెనుక పెరట్లో ఒక 10 అడుగుల లోతైన గొయ్యి తవ్వించాడు. ఆ తర్వాత గోతిలో 50 కిలోల ఉప్పు పోశాడు. దాని పైన శవాన్ని ఉంచి మట్టితో కప్పేశాడు.

గిరంకర్ మోటరు సైకిల్‌ను కూడా గోతిలో ఉంచి కప్పేశాడు. గిరంకర్ ఆచూకీ తెలియకపోవడంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు దాబా యజమాని పైన అనుమానంతో చాలాసార్లు సివిల్ దుస్తుల్లో అక్కడకు వెళ్లారు. పక్కా ఆధారాలు లభించిన తర్వాత ఠాకూర్‌తోపాటు వంటమనిషి మనోజ్ అలియాస్ మున్నా రామంప్రవేశ్ తివారీ, మరో నిందితుడు శుభం అలియాస్ తుషార్ రాకేష్ డోంగ్రేను గత శుక్రవారం రాత్రి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తమదైన శైలిలో ప్రశ్నించి నిందితుల నుంచి పూర్తి సమాచారాన్ని రాబట్టారు. ఆదివారం దాబా వెనుక తవ్వి చూడగా కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉన్న గిర్లంకర్ మృతదేహంతోపాటు మోటారు సైకిల్ లభించాయి. దాబాలో పనిచేసే మరో కార్మికుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

Drishyam style murder carried out in Nagpur, 3 men buried a many and his bike in Dhaba