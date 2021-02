ముంబై: మాస్క్ లేకుండా బైక్ నడిపినందుకు బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్‌పై ముంబై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. జుహు పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో నటుడిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా తన భార్య ప్రియాంక అల్వా ఒబెరాయ్‌తో కలిసి బైక్ పై చక్కర్లు కొడుతున్న వీడియోను వివేక్ సోషల్ మీడియాతో షేర్ చేశారు. ఆ వీడియోలో వివేక్ మాస్క్, హెల్మెట్ లేకుండా కనిపించాడు. దీంతో పోలీసులు కరోనా నిబంధనల ఉల్లంఘన కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంతో పాటు హెల్మెట్ లేనందుకు రూ.500 జరిమానా విధించారు. మహారాష్ట్రలో కరోనా వైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరగడంతో తప్పనిసరి మాస్క్ ధరించాలని, నిబంధనను ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేసి విచారణ జరిపించాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.

https://t.co/lUzdbP55co

What a start of this lovely valentine's day with Main, Meri patni aur woh! A refreshing joyride indeed!

.@harleydavidson#WohAaGayi #HarleyDavidson #valentinespecial #loveforbikes #bikesofinstagram #loveandwheels#vroomValentine pic.twitter.com/THXrBllOVi

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) February 14, 2021