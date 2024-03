మధ్యప్రదేశ్ సచివాలయంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం (వీడియో)

- Advertisement -

మధ్యప్రదేశ్‌ భోపాల్‌లోని రాష్ట్ర సచివాలయ భవనంలో శనివారం అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో సచివాలయం పరిసరాల్లో దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

VIDEO | Fire breaks out at state secretariat building in #Bhopal, Madhya Pradesh. Several fire tenders at the spot. More details are awaited.

(Full video available on PTI – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/EonjlewVm1

— Press Trust of India (@PTI_News) March 9, 2024