కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ రాజ‌ధాని కోల్‌క‌తా శివార్ల‌లో మంగళవారం సాయంత్రం భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం సంభవించింది. ఈస్ట్ కోల్‌క‌తా శివారులోని తాప్సియాలోని మురికివాడ‌లో పెద్దఎత్తున మంట‌లు చెల‌రేగాయి. దీంతో స్థానికులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. స‌మాచారం అందుకున్న అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది ఆరు ఫైరింజ‌న్‌ల‌తో ఘ‌ట‌నస్థ‌లానికి చేరుకుని మంట‌ల‌ను అదుపు చేస్తున్నారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై కేసు న‌మోదు చేసుకున్న పోలీసులు ప్ర‌మాదానికి గ‌ల కార‌ణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంద‌న్నారు.

#WATCH Kolkata: Fire breaks out in a slum area in Topsia. Six fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/bE8MPOSy5v

— ANI (@ANI) November 10, 2020