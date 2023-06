జితేందర్ రెడ్డి వివాదాస్పద ట్వీట్.. తెలంగాణ బిజెపిలో కలకలం

- Advertisement -

హైదరాబాద్: తెలంగాణ బిజెపి నేతలపై మాజీ ఎంపి జితేందర్ రెడ్డి వివాదాస్పద ట్వీట్ చేశారు. దున్నపోతును తన్ని ట్రాలీలో ఎక్కిస్తున్న వీడియోను ట్వీట్ లో పోస్ట్ చేస్తూ.. తెలంగాణ బిజెపి నేతలకు ఇలాంటి ట్రీట్ మెంట్ అవసరమని పేర్కొన్నాడు. ఈ వీడియో ట్వీట్ ను బిఎల్ సంతోష్, హోంమంత్రి అమిత్ షా, బన్సాలీకి ట్యాగ్ చేశారు.

ఈ వివాదాస్పద ట్వీట్ ప్రస్తుతం తెలంగాణ బిజెపిలో కలకలం రేపుతోంది. ఈ ట్వీట్ తో తెలంగాణ బిజెపి నేతల మధ్య సయోద్య లేదని, ఎవరికి వారే అన్నట్లు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని మార్చేందుకు హైకమండ్ కసరత్తులు చేస్తోందని ప్రచారం జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే.

This treatment is what's required for Bjp Telangana leadership.@blsanthosh @BJP4India @AmitShah @sunilbansalbjp @BJP4Telangana pic.twitter.com/MMeUx7fb4Q

— AP Jithender Reddy (@apjithender) June 29, 2023