అమెరికాలో గాంధీ విగ్రహం ధ్వంసం (వీడియో)

వాషింగ్టన్: అమెరికా వాషింగ్టన్ లోని మెమోరియల్ ప్లాజా వద్ద ఉన్న మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని ఖలిస్థానీ వేర్పాటువాదులు ధ్వంసం చేశారు. కొన్ని పోస్టర్లు గాంధీ విగ్రహంపై కప్పారు. భారత్ లో కేంద్ర తెచ్చిన నూతన సాగు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా సిక్కు-అమెరికన్లు చేపట్టిన నిరసనల్లో ఈ దుశ్చర్య జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. మహాత్ముడి విగ్రహంపై దాడి చేయటాన్ని అమెరికాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఖండించింది. ఈ ఘటనకు భాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అమెరికా పోలీసు విభాగాన్ని రాయబార కార్యాలయం కోరింది.

The statue of Mahatma Gandhi at the Mahatma Gandhi Memorial Plaza in front of the Embassy was defaced by Khalistani elements on December 12, 2020: Indian Embassy in Washington DC, US https://t.co/QHGhkV8Agc

— ANI (@ANI) December 12, 2020