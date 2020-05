సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తదుపరి చిత్రం విషయంలో ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ రాలేదు. మే 31న ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాబోతుంది అంటూ గత కొన్ని రోజులుగా మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ బర్త్ డే సందర్బంగా మహేష్ బాబు మూవీ లాంచింగ్ అంటూ పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో మహేష్ బాబు సన్నిహితుల నుండి కీలక విషయం తెలిసింది. కృష్ణ బర్త్ డే సందర్భంగా మహేష్ బాబు మూవీ అధికారిక ప్రకటన రాబోతోంది. ఈ సినిమా ప్రకటనను స్వయంగా మహేష్ బాబు చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

పరశురామ్ దర్శకత్వంలో తన తదుపరి చిత్రం అంటూ మహేష్ బాబు చేయబోతున్న ఆ ప్రకటన కోసం అంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ వర్క్ జరుగుతోంది. త్వరలోనే సినిమా షూటింగ్ కూడా ప్రారంభం కాబోతోందట. గీత గోవిందం చిత్రం తర్వాత పరశురామ్ దర్శకత్వంలో రూపొందబోతున్న మూవీ ఇదే కావడం విశేషం. ఇక మహేష్ బాబు ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ చిత్రం తర్వాత తన తదుపరి చిత్రాన్ని వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో చేయాలనుకున్నా కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సినిమా రద్దయింది. దాంతో దర్శకుడు పరశురామ్ లైన్‌లోకి వచ్చాడు. ఒక మెచ్యూర్డ్ లవ్ స్టోరీతో ఈ సినిమా రూపొందుతున్నట్లుగా తెలిసింది. మహేష్ ప్రకటనతో ఈ సినిమా గురించి పూర్తి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

