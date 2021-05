కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ మ‌రోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గవర్నర్‌ జగ్‌దీప్‌ ధన్‌కడ్‌ ఆమెతో రాజ్‌భవన్‌లో బుధవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ప్ర‌మాణం చేసిన త‌ర్వాత గ‌వ‌ర్న‌ర్ ఆమెను అభినందించారు. ఆదివారం వెలువ‌డిన ఎన్నిక‌ల ఫ‌లితాల్లో కౌంటింగ్ జ‌రిగిన 292 స్థానాల‌కుగాను 213 స్థానాల్లో విజ‌యం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. దేశంలో కోవిడ్-19 విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్ర‌మాణ స్వీకార‌ కార్యక్రమం నిరాడంబరంగా జ‌రిగింది. కొంత‌మంది ప్రముఖులను మాత్ర‌మే ఆహ్వానించారు. మ‌మ‌త ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయ‌డం ఇది మూడోసారి.

Mamata Banerjee takes oath as the Chief Minister

Mamata Banerjee takes oath as the Chief Minister of #WestBengal for a third consecutive term. She was administered the oath by Governor Jagdeep Dhankhar. pic.twitter.com/IXy05xNZPZ

— ANI (@ANI) May 5, 2021