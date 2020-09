రీల్ బాహుబలి కాదు… రియల్ బాహుబలి (వైరల్ వీడియో)

ఓ వ్యక్తి తాటి చెట్టు లాంటి పామ్ చెట్టు ఎక్కగానే అది పక్కకు ఒరిగింది. అతడు ఎక్కడ కిందపడిపోతాడని అందరూ ప్రాణాలు బిగిసిపట్టుకుని చూస్తున్నారు. ఇంతలోనే రంపము తీసి చెట్టును కోశాడు. చెట్టు తల భాగం కింద పడిపోవడంతో చెట్టు అటు ఇటు ఊగింది. ఆ ఊగిసలాటకు అతడు ఎక్కడి కింద పడిపోతాడోనని చూస్తున్నవారు భయపడ్డారు. అతడు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని చెట్టుకు ఊయల ఊగినట్టుగా ఊగాడు. మొత్తం మీద అతడు చెట్టును బిగ్గరగా పట్టుకోవడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అసలైన బాహుబలి ఇతడే అంటూ కొందరు కామెంట్లు పెట్టారు. సినిమాలో బాహుబలి తాటి చెట్టు సహాయంతో కోటపైకి ఎక్కి యుద్ధం చేస్తే బాహుబలి చెట్టుతోనే యుద్ధం చేశాడని కామెంట్ల రూపంలో వస్తున్నాయి.

Ever seen anyone cut a really tall palm tree?

Oh my god… pic.twitter.com/O0sde0ZCz0

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 25, 2020