వాషింగ్టన్: ప్రపంచ దేశాలను సంక్షోభంలోకి నెట్టిన కరోనా వైరస్ మహమ్మారికి కారణం చైనాయేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీనికి కారణమైన చైనాపై చర్యలు ఉంటాయని కూడా ఆయన పదేపదే హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా అమెరికా ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే హ్యూస్టన్‌లోని చైనా రాయబార కార్యాలయాన్ని మూసి వేయాలని ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా అమెరికాలో మరిన్ని చైనా రాయబార కార్యాలయాలను మూసివేసే అవకాశం ఉందని, ఈ అంశాన్ని కొట్టిపారేయలేమని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్ల్లడించారు. హ్యూస్టన్‌లోని చైనా రాయబార కార్యాలయాన్ని మూసివేయాలన్న ఆదేశంపై ఆయన స్పందించారు. హ్యూస్టన్‌లోని చైనా రాయబార కార్యాలయంలో మంటలు చెలరేగాయని ఆయన అన్నారు. అక్కడ వారు పత్రాలను తగులబెడుతున్నారని భావిస్తున్నామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అయితే వారు అలా ఎందుకు చేశారో తెలియదని, ఈ విషయం తెలిసి ఆశ్చర్యపోయినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని చైనా రాయబార కార్యాలయాలను మూసివేసే అవకాశముందని అభిప్రాయపడ్డారు. బుధవారం విలేఖరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ ఈ విషయాలు వెల్లడించారు.

గూఢచర్యం ఆరోపణలు

అమెరికాలోని తన రాయబార కార్యాలయంనుంచి చైనా అక్రమంగా గూఢచర్యానికి పాల్పడుతోందని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. అమెరికా మేధో సంసత్తిని, అమెరికన్ల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని కాపాడుకోవడంలో భాగంగానే అమెరికా కాన్సులేట్ కార్యాలయం మూసివేత నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా సమర్థించుకుంటోంది.ఈ సందర్భంలోనే హ్యూస్టన్‌లోని కార్యాలయాన్ని 72 గంటల్లోగా మూసివేయాలని ఆదేశించిన విషయాన్ని చైనా స్వయంగా వెల్లడించింది. ఇది ఇరు దేశాల దౌత్య సంబంధాలను దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరించింది. అమెరికా చర్యను తీవ్రంగా ఖండించిన చైనా.. ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోని పక్షంలో సరయిన రీతిలో స్పందిస్తామని స్పష్టం చేసింది. అమెరికా తీరును ఖండించిన చైనా కూడా ప్రతీకార చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా చైనాలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయాన్ని మూసివేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. ముందుగా చెంగ్డూ నగరంలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయాన్ని మూసివేస్తారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని స్థానిక చైనా మీడియా సైతం వెల్లడించింది. అమెరికాలోని మొత్తం అయిదు నగరాల్లో చైనా రాయబార కార్యాలయాలుండగా, చైనాలోను అమెరికాకు చెందిన ఐదు రాయబార కార్యాలయాలున్నాయి. ఇవి కాక హాంకాంగ్‌లోను అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ఉంది.

