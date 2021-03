నా ప్రియమైన సోదరికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు: సంతోష్ కుమార్

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎంఎల్ సి కవితకు రాజ్యసభ సభ్యుడు సంతోష్ కుమార్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నా ప్రియమైన సోదరికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ తన ట్వీట్టర్ లో ట్వీట్ చేశారు. నువ్వు నా స్నేహితురాలిగా ఎన్నో ఏండ్ల నుంచి కలిసి ఉన్నావని, అన్నాచెల్లెలుగా మన ప్రత్యేక అనుబందం ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని పేర్కొన్నారు. ప్రతి పుట్టిన రోజు అత్యంత అద్భుతంగా, అందంగా సాగాలని ఆకాంక్షిస్తున్ననని ట్వీట్ చేశారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో భాగంగా కవిత మొక్కలు నాటిన దృశ్యాలను వీడియో రూపంలో తన ట్వీట్టర్ లో ట్వీట్ చేశాడు.

