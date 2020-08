ఆ స్టార్లతో నటించాలనుంది

‘ఆర్‌ఎక్స్ 100’ చిత్రంతో తెలుగు తెరకు హీరోయిన్‌గా పరిచయమైన పంజాబీ అమ్మాయి పాయల్ రాజ్‌పుత్. ఈ చిత్రం పెద్ద విజయం సాధించడంలో హీరోయిన్ పాయల్ కూడా ముఖ్య పాత్రను పోషించింది. కేవలం గ్లామరస్‌గా కనిపించడమే కాదు అద్భుతంగా నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది పాయల్. ఈ చిత్రం తర్వాత ఈ బ్యూటీకి వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయి. అయితే ‘వెంకీ మామ’ చిత్రంతో ఈ భామ మరో మంచి విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. కాగా ఈ బ్యూటీకి ఈమధ్యన మీడియం రేంజ్ హీరోల సరసన అవకాశాలు వస్తున్నాయట. అయితే తనకు సూపర్‌స్టార్లు మహేష్‌బాబు, పవన్‌కళ్యాణ్, ప్రభాస్‌లతో కలిసి నటించాలని ఉందని పాయల్ రాజ్‌పుత్ పేర్కొంది. భవిష్యత్తులో తప్పకుండా వారితో కలిసి నటించాలని కోరుకుంటున్నట్టు ఈ భామ చెప్పింది.

Payal Rajput want to act with Mahesh and Prabhas