‘జబర్ధస్త్’ యాంకర్‌గా పాపులరైన రష్మీ గౌతమ్ వెండితెరపై రాణించేందుకు చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే రష్మీ గౌతమ్ పలు క్రేజీ చిత్రాల్లో నటించింది. తాజాగా ఈ భామ ‘బొమ్మ బ్లాక్‌బస్టర్’ అనే ప్రయోగాత్మక కమర్షియల్ చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఇటీవల ఈ చిత్రం కొత్త లుక్ రిలీజై ఆకట్టుకుంది. ఇందులో నందు గెటప్ ఆసక్తికరంగా కనిపించింది. జమీందార్ తరహాలో డ్రామా కళాకారుడి కాస్ట్యూమ్‌తో ఏదో కొత్తగా ప్రయత్నిస్తున్నాడని అర్థమైంది. తాజాగా రష్మీ గౌతమ్ లుక్ కూడా ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. పోతురాజు గాడి లవర్ వాణీ అంటూ రష్మీని పరిచయం చేసిన తీరు ఆసక్తికరంగా ఉంది. నెత్తిన కిరీటం, నుదిటిన విష్ణు నామం, మెడలో ఆభరణాలు, పింకు పుష్పాల దండ.. వీటికి ఏమాత్రం సింక్ అవని మోడ్రన్ ఫ్రాకు చూస్తుంటే రష్మీ గౌతమ్ లుక్ సమ్‌థింగ్ స్పెషల్‌గానే కనిపిస్తోంది. విజయీభవ ఆర్ట్ పతాకంపై రాజ్ విరాట్ దర్శకత్వంలో ప్రవీణ్ పగడాల, బోసుబాబు, ఆనంద్ రెడ్డి, మనోహర్ రెడ్డి సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

