లవర్ ఇంటి నుంచి గర్భవతైన కూతురిని లాక్కెళ్లిన రిటైర్డ్ కానిస్టేబుల్

చైన్నై: ఓ రిటైర్డ్ కానిస్టేబుల్ గర్భవతైన తన కూతురును లవర్ ఇంటి నుంచి లాక్కెళ్లిన సంఘటన తమిళనాడులోని తిరువళ్లురు జిల్లాలో జరిగింది. దీంతో సదరు రిటైర్డ్ కానిస్టేబుల్‌ను అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. యాదవర్ కులానికి చెందిన బాలకుమార్ అనే రిటైర్డ్ కానిస్టేబుల్‌కు దీపిక అనే కూతురు ఉంది. బలిజ నాయుడు కులానికి చెందిన సాయికుమార్ (25)ను దీపిక ప్రేమించింది. దీంతో ఆరు నెలల క్రితం దీపిక, సాయి కుమార్ పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం దీపిక మూడు నెలల గర్భవతిగా ఉంది. సాయికుమార్‌ను దీపిక పెళ్లి చేసుకోవడం ఆమె తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం లేదు. బాలకుమార్ తన నలుగురు స్నేహితులతో కలిసి సాయికుమార్ ఇంటికి వెళ్లి ఆమెను బలవంతంగా తీసుకొచ్చాడు. దీపికను తీసుకొని వెళ్తుంటే సాయి కుమార్ తల్లి భాగ్య లక్ష్మి, చెల్లె దివ్వ అడ్డువచ్చినప్పటికి, వాళ్లను పక్కకు నెట్టేసి దీపికను బాలకుమార్ తీసుకెళ్లాడు. తమ కూతురుకు విడాకులు ఇప్పిస్తానని హెచ్చరించాడు. దీపిక తన అమ్మగారింటి నుంచి తప్పించుకొని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అనంతరం ఆమెను ఆస్పత్రికి సాయికుమార్ తీసుకెళ్లాడు. దీంతో ఆస్పత్రి సిబ్బంది సమాచారం మేరకు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని దీపికా ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు రిటైర్ట్ కానిస్టేబుల్ తో పాటు మరో నలుగురిపై వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు.

