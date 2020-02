‘సోలో బ్రతుకే సో బెటర్’ థీమ్ వీడియో విడుదల

చిత్రలహరి, ప్రతిరోజూ పండగే సినిమాల సక్సెస్ తో జోరుమీదున్న మేగామేనల్లుడు, సుప్రీం హీరో సాయిధరమ్ తేజ్ తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘సోలో బ్రతుకే సో బెటర్’. ఈ చిత్రంలో సాయికి జోడీగా ఇశ్మార్ట్ పోరీ నభా నటేషా హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన ఈ మూవీ పోస్టర్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 14న వాలెంటెన్స్ డే సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి సింగిల్ థీమ్ వీడియోని తాజాగా చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఇందులో సింగిల్ ఆర్మీని లీడ్ చేస్తూ.. సాయి ధరమ్ తేజ్ చెప్పిన డైలాగ్ ఆకట్టుకుంటోంది. ఎస్ విసిసి సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కొత్త డైరెక్టర్ సబ్బు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. థమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా వేసవి కానుకగా మే 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

సింగల్ సోదరసోదరీమణులారా…This is about our feeling when ever others celebrate Valentine's Day #Solobrathukesobetter #SBSB

Here’s the link guys…hope you like it https://t.co/WzFcijFT5f @SVCCofficial @MusicThaman @subbucinema @NabhaNatesh @bkrsatish

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) February 13, 2020