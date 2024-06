టిడిపి నాయకుడు గౌరీనాథ్ చౌదరి హత్య

- Advertisement -

కర్నూల్: ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూల్ జిల్లాలోని వెల్దుర్తి మండల్ కు చెందిన వైసిఆర్ సిపి కార్యకర్తలు టిడిపి నాయకుడు గౌరీనాథ్ చౌదరిపై దాడిచేసి చంపేశారు. ఈ ఘటన బొమ్మిరెడ్డిపల్లె గ్రామంలో జరిగింది. శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు బలగాలను మోహరించారు. పోలీసులు ఆ గ్రామంలో పికెట్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

#WATCH | Andhra Pradesh: TDP leader Gourinath Chowdary was brutally murdered allegedly by YSRCP workers in Veldurthi Mandal, Kurnool district. The incident occurred in Bommirreddipalle village, where Gourinath Chowdary was attacked, resulting in his death. Forces have been… pic.twitter.com/oGHQbfUt30

— ANI (@ANI) June 10, 2024